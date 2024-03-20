Космонавт Борисов вернулся в Звездный городок после перелета из США

Российский космонавт Константин Борисов прибыл в Россию после недельной послеполетной реабилитации в Космическом центре им. Линдона Джонсона (город Хьюстон, американский штат Техас).

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Реабилитация космонавта продолжится в Звездном городке, сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Сегодня ночью Константин Борисов прибыл в Звездный городок после перелета из США. Космонавта встретили друзья и близкие, коллеги по отряду, руководство и специалисты Центра. Теперь Константину предстоит продолжить послеполетную реабилитацию и пройти серию медицинских и научных исследований в ЦПК", - говорится в сообщении.

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-7, в состав которой вошел российский космонавт Константин Борисов, вернулся на Землю 12 марта. Продолжительность экспедиции составила 199 суток.

Константин Борисов вернулся из космического полета на американском корабле Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7 12 марта 2024 года. Продолжительность его экспедиции составила 199 суток.

Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре 2022 года на станцию в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, которая покинула МКС в марте 2023 года. С марта по сентябрь прошлого года в составе экипажа Crew-6 на орбитальной станции работал космонавт Андрей Федяев.