Более 4 тысяч древних мозгов найдено по всему миру

В истории науки произошло сенсационное открытие. Команда исследователей из Оксфордского университета под руководством Александры Мортон-Гейворд обнаружила свыше 4000 хорошо сохранившихся мозгов древних людей, которые были найдены по всему миру, за исключением Антарктики. Эти находки не только переписывают историю человечества, но и открывают новые возможности для изучения эволюции человеческого мозга, передает Центральная Служа Новостей.

Обнаруженные мозги датируются до 12 000 лет назад и включают в себя останки египетских и корейских правителей, монахов из Британии и Дании, а также исследователей Арктики и жертв войн. Эти находки сделались возможными благодаря сохранению в уникальных условиях: на дне озера в Швеции, в иранской соляной шахте и на вершине вулкана в Андах.

Открытие предоставляет исследователям уникальную возможность глубже понять, как функционировал мозг наших предков и какие когнитивные и социальные способности они развивали. Эти данные могут пролить свет на эволюцию человеческого мозга и его адаптации к изменяющейся среде.

Важность этого открытия для археологии и антропологии трудно переоценить. Каждый древний мозг является ценным источником информации о прошлом, предоставляя уникальные подсказки о жизни, культуре и развитии наших предков. Исследование подчеркивает необходимость сохранения археологических находок для будущих поколений ученых и открывает новые горизонты для понимания истории человечества.