Незаконно приобрести данные россиян стало в 2,5 раза дороже

Незаконно получить информацию о россиянах стало ощутимо дороже. Стоимость такой услуги выросла к началу 2024 года в 2,5 раза и теперь составляет 44,3 тысячи рублей.

Наибольшую динамику роста демонстрируют данные, полученные у операторов связи — например, детализация голосовых вызовов абонента. Цена за такие сведения варьируется в зависимости от компании, но в среднем подскочила в 3,3 раза.

Данные банковской карты или счёта, как отмечает «КоммерсантЪ», теперь стоят в полтора раза больше. Отчасти рост цен объясняется уровнем защищённости систем участников рынка, при этом аналитики уверены, что спрос на «пробив» сохранится даже после подорожания и масштабных утечек.

На существенное повышение стоимости скомпрометированной информации обратили внимание исследователи из DLBI. Подобная тенденция наметилась в 2023 году: цена одного сбора данных может доходить до 44,3 тыс. рублей.

В общей сложности специалисты DLBI изучили предложения более 80 посредников, торгующих сведениями в даркнете и Telegram. Выставленные на продажу данные разбили по типам: полученные от операторов связи, банковские сведения и информация из государственных информационных систем.

Больше других скакнул в цене именно «мобильный пробив» — в 3,3 раза. Средняя стоимость такой услуги может достигать 90 тысяч рублей. У МТС это стоит 68,5 тыс. рублей, а вот самыми дорогими стали данные абонентов МегаФон и Tele2 — до 100 тыс. руб.

В свою очередь, выписка по клиенту кредитной организации за месяц в прошлом году выросла на 51% — до 38–40 тыс. руб.