В Госдуме высказались об угрозе отключения техники Apple и Google у россиян

Если корпорации Google и Apple отключат смартфоны российских пользователей, то это будет выстрел себе в ногу, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

© Unsplash

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о возможностях компаний.

«Как и многие такие действия, — это выстрел себе в ногу. Если они (отключения смартфонов — прим. «Ленты.ру») состоятся, это потеря для бизнеса, для репутации и прочее. Мы переживем все, если они дойдут до этого. А себя они закопают», — заявил Матвейчев.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что у корпораций Google и Apple есть технические возможности для отключения смартфонов российских пользователей. По словам эксперта, для этого может быть использован механизм блокировки краденых устройств, и технически подобная мера вполне возможна.

В Роскачестве пояснили, что устройствами Apple нельзя будет воспользоваться, данные будут потеряны. В то же время со смартфонов на Android в случае блокировки можно будет извлечь пользовательские данные, а для разблокировки потребуется перепрошивка.