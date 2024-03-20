У Google и Apple есть техническая возможность отключения в России смартфонов на базе iOS и Android, однако такая мера может повлечь негативные последствия для репутации компаний. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он отметил, что в случае с Google речь идет об устройствах на Android, которые используют для своей работы сервисы компании. Сам процесс блокировки будет происходить аналогично отключению украденных устройств. По словам Кузьменко, при отключении устройств Apple пользователи потеряют доступ к своим данным. Информацию на смартфонах на базе Android можно восстановить, однако со значительными затратами.

Сам специалист сомневается, что зарубежные компании пойдут на такой шаг, учитывая репутационные и юридические проблемы, с которыми они столкнутся. Кроме того, условия блокировки не указываются при покупке устройств, что осложняет их дальнейшее отключение. Кузьменко также отметил, что в России находится и множество иностранцев и отделить их от «местных жителей», которые пользуются зарубежной техникой, недешево.

Ранее бизнесмен Игорь Рыбаков заявил, что Соединенных Штатов есть возможность заблокировать смартфоны россиян. Он указал на теоретическую осуществимость отключения через взаимодействие с операционными системами устройств.