Ученые превратили кофейную гущу в абсорбент для ядохимикатов

Ученые из бразильского Федерального технологического университета Параны придумали технологию для превращения кофейной гущи в вещество, способное удалять из почвы бентазон. Это мощный гербицид, который активно применяется в сельском хозяйстве.

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Бентазон может стать причиной появления аллергических реакций и даже раздражения слизистой глаз, кожи и дыхательных путей. Если вещество проглотить, что у человека возникнет отравление, которое сопровождается тошнотой, диарее и рвотой.

Ученые проводили эксперимент, в ходе которого им удалось превратить кофейные отходы в уголь. Затем он был активирован с помощью хлорида цинка, сообщается в научном издании Journal of Chemical Technology & Biotechnology (JCTB).

Новое вещество способно удалять из почвы 70% бентазона, а также уничтожать некоторые вводные загрязнители.

Ранее бетон на кофейной гуще изготовили в Австралии. Такой материал оказался более прочным.