Блогер сравнил скорость работы Samsung S24 на Exynos и Snapdragon

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» объяснил, в чём конкретно состоит разница в работе Samsung S24 на процессорах Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3.

Давно ходят слухи, что Samsung S24 на Exynos работает в целом хуже, чем на Snapdragon. Но так ли это на самом деле?

Версии со Snapdragon 8 Gen 3 получили в этот раз только четыре региона: это Гонконг, Китай, США, Канада.

По техническим характеристиками смартфоны на этих процессорах, естественно, не отличаются друг от друга. Но что в работе?

В процессе стандартного пользования разницы между Snapdragon и Exynos у S24 вы почти не почувствуете. Единственное: версия на SD — чуть более плавная с точки зрения анимации.

Второй важный момент — производительность смартфонов. С точки зрения игр устройства очень сильно похожи.

Версия с Exynos нагревается сильнее при нагрузке, по скорости работы накопителя версия Snapdragon оказывается быстрее. С остальными результатами в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. Также Snapdragon более мощный, более энергоэффективный, нагревается на 1−2 градуса меньше по сравнению с Exynos, тратит меньше аккумулятора.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Что касается камер, то видео на фронтальную камеру ночью версия с Exynos записывает гораздо хуже, чем со Snapdragon. А вот разницы в качестве фото на эту же камеру вы не заметите вообще. Примерно та же история с фото на основную камеру: они особо не отличаются друг от друга, но Snapgragon снимает чуть-чуть получше. При съёмке видео ночью на ширик деталей, как ни странно, больше оказывается на версии с Exynos. То же самое касается 3-кратного увеличения. Кроме того, на смартфоне со Snapdragon меньше деталей и меньше шумов, а на модели с Exynos наоборот.

Вывод

Версию Galaxy S24 с Exynos приобрести проще. Но она будет проигрывать SD по производительности и энергоэффективности, с ней можно отремонтировать телефон в РФ по гарантии. Также эта версия хороша по камере, она позволяет делать запись звонков без оповещения собеседника. Модель со Snapdragon найти сложнее, она дороже, но более производительная и энергоэффективная. Также она чуть проигрывает с точки зрения камеры Exynos.