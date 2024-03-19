"Википедию" оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление информации

Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за отказ удалить недостоверную информацию. В этот раз сумма штрафа составила 3 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.

"Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - сказала представитель суда.

Wikimedia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов. В РФ ей назначено уже более 10 штрафов.