Пользователи Samsung Galaxy S24 Ultra пожаловались на вонь из смартфона

Владелец флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra пожаловался на странный запах, который исходит от встроенного стилуса S Pen.

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Другие пользователи устройства подтвердили жалобу в комментариях на форуме Reddit.

«Почему мой S Pen так плохо пахнет? Либо у меня чувствительный нос, либо внутренности этой штуковины плавятся, когда она вынута внутри. Пожалуйста, скажите мне, что я не сумасшедший», — пишет автор ветки с ником LatifYil.

В комментариях отметились и другие пользователи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S Ultra. Они все отметили наличие жженого пластика, что смутило некоторых владельцев устройства. Причем раньше они не обращали на это внимание.

«Автор поста заставил меня понюхать мой стилус. Могу подтвердить, что он вонючий», — написал пользователь bobissonbobby.

Выяснилось, что это не первый подобный случай — с такой же проблемой как минимум сталкивались пользователи Samsung Galaxy S22 Ultra, который вышел в начале 2022 года. На это указывает пост на форуме Samsung от владельца современного и старого флагманов компании.

По словам модератора форума Samsung, когда S Pen установлен в смартфоне, он находится близко ко внутренним компонентам устройства, которые во время использования выделяют тепло и вызывают нагрев пластика. Из-за этого стилус может выделять специфичный запах, однако это нормально и беспокоиться в данном случае не о чем.