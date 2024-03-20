Названы лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей

Редакция портала iPhones.ru составила подборку из лучших Android-смартфонов, которые можно купить в России с бюджетом до 10 тыс. руб.

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Список открывает Realme C51. Среди преимуществ смартфона значатся быстрая оболочка, поддержка двух SIM-карт, быстрая зарядка мощностью 33 Вт и наличие NFC для бесконтактной оплаты. Тем не менее, смартфон предлагает посредственные камеры, слабую автономность и всего 4 ГБ оперативной памяти, чего может быть мало даже при выполнении базовых задач.

В данной категории также выделяется Redmi 12C от Xiaomi, который также может похвастаться поддержкой двух SIM-карт, наличием NFC, сканера отпечатка пальцев и разблокировки по лицу. Среди недостатков устройства — всего 3 ГБ оперативной памяти и медленная зарядка через устаревший разъем Micro-USB.

Закрывает подборку дешевых смартфонов Samsung Galaxy A04, получивший PLS-матрицу с высокой яркостью, компактный размер и хорошую камеру для своего сегмента. Тем не менее, глянцевый корпус смартфона быстро царапается, а слабое железо и 3 ГБ оперативной памяти сильно ограничивают производительность устройства.