Apple выпустит iPhone с защищенным от бликов и царапин экраном

Будущий iPhone 17, который выйдет в 2025 году, получит устойчивый к царапинам экран с антибликовым покрытием. Об этом сообщает портал iXBT со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

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Новое защитное стекло iPhone 17 будет обладать сверхпрочным антибликовым покрытием, которое значительно превосходит текущие материалы по устойчивости к царапинам. По данным источника, оборудование для производства нового покрытия уже интегрировано в цепочку поставок в Китае, однако оно не найдет применения в предстоящей серии iPhone 16, которую покажут осенью 2024 года.

Ceramic Shield, разработанный Corning в партнерстве с Apple, и используемый в текущих смартфонах компании, является стеклокерамическим материалом, который Apple называет самым прочным стеклом для смартфонов.

В начале 2024 года Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra со стеклом Gorilla Glass Armor от Corning с антибликовым покрытием, которое снижает блики на 75% и обладает повышенной устойчивостью к микроцарапинам. Corning также утверждает, что их панели в четыре раза более устойчивы к царапинам, чем стекла конкурентов.