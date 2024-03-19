Названы сроки отправки в плавание «Титаника 2»

Реплика самого известного корабля в истории человечества «Титаник 2» может отправиться в свой первый рейс уже в 2027 году. Об этом сообщает Adria.

О планах воссоздать легендарный корабль объявил один из богатейших людей Австралии и угольный магнат Клайв Палмер. За строительство «Титаник 2» возьмется его компания Blue Star Line.

«Вес нового лайнера составит 56 тысяч тонн. Его строительство обойдется в сумму от 500 миллионов до одного миллиарда долларов. Корабль спроектируют лучшие дизайнеры мира в стиле оригинального корабля с бальным залом, бассейном и турецкой баней», — говорится в тексте.

Первый рейс «Титаник 2» может выполнить уже в 2027 году. По планам он пройдет по тому же маршруту, что и первый — из Саутгемптона в Нью-Йорк.