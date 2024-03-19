Планетологи утратили оптимизм насчет обитаемости древнего Марса

Международная группа ученых из Нидерландов, Великобритании и других стран выяснила, что в прошлом вода существовала на поверхности Марса меньше времени, чем считалось прежде. Это снижает вероятность существования любой жизни на Красной планете. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

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По словам руководителя группы и планетолога из Утрехтского университета Лоннеке Рулфоса, атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа (CO2). Зимой температура опускается ниже -120 °C, что достаточно холодно, чтобы заморозить углекислоту в марсианском воздухе.

При замерзании углекислый газ может превратиться в углекислый лед, минуя промежуточную жидкую фазу. Похожий процесс наблюдается на Земле, когда водяной пар образует кристаллы льда, покрывающие землю.

Когда с марсианской весной наступают более высокие температуры, лед из CO2 может вернуться в газообразную форму, снова из твердого состояния в газ, минуя жидкую фазу.

«Этот процесс является чрезвычайно взрывоопасным из-за низкого давления воздуха на Марсе. Создаваемое давление газа раздвигает зерна отложений, заставляя материал течь. Эти потоки могут изменить марсианский ландшафт даже при отсутствии воды», — отметил Рулфос.

Таким образом, текущая вода, возможно, не участвовала в создании некоторых марсианских оврагов и каналов, что сдвигает эру влажного Марса еще глубже в прошлое и сокращая шансы на обитаемость красной планеты, добавил исследователь.