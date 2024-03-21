Прорывной ИИ GPT-5 представят в ближайшие месяцы

Совсем скоро, возможно уже этим летом, OpenAI представит миру GPT-5 – новую версию своего революционного генеративного ИИ.

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Ожидается, что эта модель станет настоящим прорывом по сравнению с GPT-4, выпущенным в 2023 году.

Так, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в недавнем подкасте обмолвился о том, что в этом году компания выпустит несколько новых моделей. Не раскрывая всех деталей, он тем не менее подтвердил, что его компания «порадует мир невероятной новой моделью».

Согласно информации Business Insider, релиз GPT-5 запланирован на лето. Однако эта дата может измениться в зависимости от различных факторов.

Известно, что компания уже демонстрирует технологию некоторым корпоративным клиентам. Похоже, новая модель будет значительно превосходить своих предшественников в плане возможностей.

Сообщается, что на данный момент GPT-5 находится в стадии обучения, после которой она пройдет всестороннее тестирование на безопасность, включая внутренний «red teaming» – процесс, направленный на выявление и устранение потенциальных проблем до публичного релиза.