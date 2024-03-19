В России представили бюджетный смартфон Tecno с зарядкой на 70 Вт

Компания Tecno представила на российском рынке бюджетный смартфон Pova 6 Pro 5G, получивший необычный дизайн с подсветкой задней панели. Об этом сообщает портал iXBT.

© Tecno

Смартфон получил AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также заявлено наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Основной датчик с разрешением 108 Мп дополнен селфи-камерой на 32 Мп. Ультраширокоугольного модуля в новинке не предусмотрено.

Tecno Pova 6 Pro 5G оснащена чипом MediaTek Dimensity 6080, 8 или 12 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной памяти с поддержкой карт памяти microSD и аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 70 Вт.

Среди прочих особенностей Tecno Pova 6 Pro 5G указывают его габариты — толщину 7,88 мм и вес 195 г., наличие ИК-порта, улучшенной системы жидкостного охлаждения и технологии защиты аккумулятора STS, которая минимизирует риски его повреждения. Кроме того, в смартфоне имеется подсветка на задней панели, которая уведомляет о входящих звонках и сообщениях.

Работает новинка под управлением фирменной оболочки HiOS 14 на базе Android 14. Смартфон доступен в России по цене в 27 и 28 тыс. руб. за версии с 8 и 12 ГБ оперативной памяти соответственно.