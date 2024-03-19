TikTok может подать иск к американскому правительству

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok может подать иск против американского правительства, чтобы избежать блокировки на территории США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Суду предстоит взвесить цели правительства Соединённых Штатов в области национальной безопасности и права TikTok и его пользователей, прописанные в конституции США. Согласно первой поправке к документу, конгресс страны не может посягать на свободу прессы и слова.

На прошлой неделе палата представителей конгресса приняла законопроект, который заставит китайскую компанию ByteDance, владеющую TikTok, продать сервис или он будет заблокирован в США. Согласно документу, TikTok должен быть выведен из ByteDance в течение полугода. Законопроект направлен в Сенат. Американский президент Джо Байден заявил, что подпишет закон, если его одобрят сенаторы.

Китайское правительство сигнализировало ByteDance о нежелательности принудительной продажи TikTok в США. Наиболее предпочтительный вариант для Пекина — запрет сервиса в Соединённых Штатах.

Среди претендентов на покупку TikTok уже значатся бывший исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик и экс-глава американского Минфина Стивен Мнучин, который собирает группу инвесторов, чтобы приобрести сервис.