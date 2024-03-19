В Турции нашли древний амулет из внеземного железа

Турецкие археологи обнаружили в захоронении раннего бронзового века необычный артефакт. Это амулет возрастом 4700 лет, изготовленный из метеоритного железа.

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Команда из Университета Хаджеттепе в Анкаре обследовала могильник Кисиксерви в провинции Мугла. Ученые нашли шесть человеческих скелетов в пифосах – больших керамических сосудах. Один из них принадлежал мужчине в возрасте 20-25 лет. Рядом с телом находились ценные изделия.

Помимо амулета из внеземного материала, ученые нашли два серебряных браслета, золотую спираль, ожерелье с бусинами из электрума (разновидность самородного золота) и агата, а также несколько изделий из меди. Захоронение датировали 2900-2700 годами до нашей эры.

Ученые также провели рентгенофлуоресцентный анализ амулета, чтобы определить его состав. Оказалось, что он содержит железо (77,4-77,9%), серебро (12,3-12,7%), никель (5,1-6,5%), медь (0,8%), свинец (0,2-0,5%) и бром (0,3%). Содержание никеля подтвердило, что изделие содержит метеоритный материал. Вероятно, впоследствии изделие украсили серебром, сообщает Oxford Journal of Archaeology.

Ранее сообщалось, что внеземной материал нашли в сокровищах бронзового века из Испании. Клад известен как сокровища Вильены.