Названы тревожные «звоночки» климатических изменений

Изменение климата может стать причиной большого количества природных катастроф в скором будущем. Уже сейчас можно заметить тревожные «звоночки», сообщила директор Фонда поддержки природоохранных и социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

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Так, за последние 100 лет климат на планете стал жарче. Средняя глобальная температура поднялась на 1 градус по сравнению с доиндустриальными значениями. Потепление идет неравномерно (северные региона нагреваются быстрее южных), но тенденция к росту температур наблюдается практически на всем земном шаре.

Ученые полагают, что уже через 50-70 лет глобальная температура поднимется на 2 градуса. Это грозит, в первую очередь, таянием ледников и подъемом уровня Мирового океана. С 1900 года он уже вырос на 20 см и продолжает подниматься на 2-3 мм в год. Прибрежные территории (в том числе густозаселенные) подвергаются риску затопления, также повышается вероятность цунами.

Изменения климата также приводят к смене растительности. Так, в российских степях степные травы начинают уступать место луговым. Вместе со флорой начнет меняться и фауна.

Эксперт также рассказала, что глобальное потепление приводит к увеличению количества стихийных бедствий. Так, летом 2023 года произошел сильный шторм на черноморском побережье. В других странах наблюдались масштабные лесные пожары, ураганы и наводнения.

Климатические изменения связаны с такими причинами, как использование ископаемого топлива и массовая вырубка деревьев. Также негативную роль играют выбросы от личного автотранспорта и избыточное потребление, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Это уже девятый месяц с рекордными температурами подряд.