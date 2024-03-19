Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar дополнила коллекцию «Россия» смартфоном iPhone 15 Pro в дизайне «Президент».

«Caviar разработал флагманское устройство исключительно для тех, кто обладает непререкаемым авторитетом. Президент — это главный телефон коллекции «Россия», созданный исключительно для лидера. Только премиальные материалы — 24-каратное золото, ювелирная эмаль, натуральная кожа в красном цвете», — говорится в описании устройства.

На задней панели смартфона вместо логотипа Apple красуется объемный герб Российской Федерации, выполненный из 24-каратного золота, под которым изображен флаг страны. Кроме того, на устройстве присутствует панно из натуральной кожи в красном цвете.

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Стоимость новинки в данном дизайне стартует от 559 тыс. руб. за iPhone 15 Pro на 128 ГБ. Самая дорогая модель — iPhone 15 Pro Max с накопителем на 1 ТБ — обойдется уже в 664 тыс. руб. В эту стоимость включена бесплатная доставка внутри Москвы.