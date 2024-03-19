Названы все смартфоны и планшеты Xiaomi, которые получат Android 15

Компания Xiaomi планирует начать обновлять свои устройства до еще не вышедшей версии Android 15 уже в 2024 году. Какие именно гаджеты получат свежую версию операционной системы, сообщает портал HyperOS Updates.

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Согласно источнику, флагманские модели Xiaomi начнут получать обновление в течение текущего года, в то время как устройства среднего класса — в 2025 году. Список включает в себя 56 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, а также три планшета компании.

Так, обновление получат флагманские смартфоны линеек Xiaomi 12, 12S, 12T, MIX Fold 2, Civi 1s и новые модели, а также планшеты Xiaomi Pad 6. Среди смартфонов Redmi обновление получат Redmi K50 Gaming, K50 Ultra, Redmi 12, Note 12 и более актуальные модели бренда. Среди устройств Poco прошивку на базе Android 15 стоит ждать владельцам Poco F4 GT, X5 Pro 5G, M6 Pro и более новых моделей из этих линеек.

На данный момент Android 15 доступна в качестве бета-версии для разработчиков. Полноценный запуск стабильной версии операционной системы ожидается не раньше осени 2024 года. Первыми прошивку получат фирменные смартфоны Google Pixel, после чего свои модификации начнут рассылать и другие разработчики. Таким образом, ожидать обновления до Android 15 владельцам флагманских Xiaomi стоит к зиме 2024 года.