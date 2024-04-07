Не только электрокар: какие проекты Apple отменяла в прошлом

Apple Car — один из самых заметных проектов Apple, которые компания не смогла завершить, но он вовсе не единственный. Портал makeuseof.com рассказал о других отмененных устройствах Apple, не вышедших в продажу.

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AirPower

Пожалуй, один из самых крупных проектов Apple, так и не вышедших в продажу. В сентябре 2017 компания представила уникальный коврик для беспроводной зарядки, который позволял бы заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods одновременно. Но, по слухам, Apple не смогла довести продукт до надлежащих стандартов качества и отменила разработку два года спустя.

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PenLite

Линейка продуктов iPad стала одним из самых знаковых успехов Apple, однако компания проводила эксперименты в области планшетов и раньше. PenLite — один из ранних примеров того, чем в итоге стали iPad. Первые прототипы устройства были созданы в 1992 году: оно получило тачскрин и стилус. Apple отменила проект всего через год.

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Планшет Bashful

Еще один образец ранних планшетов — проект Bashful, который появился примерно за 10 лет до PenLite. Концепт 1983 года был разработан фирмой Frog Design, но широкая публика узнала о его существовании лишь в 2010. По сравнению с современными iPad, планшет Bashful больше походил на компьютер — он был гораздо толще. Устройство так и не пошло в массовое производство, но, по всей видимости, стало одной из ступеней на пути к созданию iPad.

Apple Interactive Television Box

Проекты Apple в сфере ТВ не так широко известны, как MacBook, iPad, iPhone или Apple Watch, но компания довольно давно работает в этой области. Apple Interactive Television Box — один из примеров. Корпорация тестировала телевизионную приставку в девяностых на европейском и американском рынках, но, несмотря на ограниченное развертывание в 1994-1995 годах, эксперимент прикрыли. Хотя в каком-то смысле он положил начало нынешней платформе Apple TV.

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Magic Charger

AirPower является самым наглядным примером экспериментов Apple в направлении беспроводной зарядки, но он не был единственным. В ноябре 2022 в социальных сетях появилась фотография устройства, которое, по всей видимости, было невыпущенным зарядником для гаджетов Apple. Оно имело подъемную панель и, по данным СМИ, поддерживало только iPhone.

Apple Jonathan

Apple совершила революцию на рынке домашних компьютеров во многом благодаря тому, что компания многие годы экспериментировала и выпускала прототипы. Apple Jonathan был одним из них: ключевой фишкой устройства якобы была возможность регулярно обновлять различные компоненты системы. Apple отказалась от концепции, однако интегрировала некоторые элементы несостоявшегося ПК в свои будущие проекты.

Apple Paladin

Apple пробовала себя в разработке универсальных устройств еще до релиза оригинального iMac в 1998. Apple Paladin как раз был одним из них, но его позиционировали как решение для бизнеса: сочетание компьютера, факс-машины и телефона в одном флаконе. Подобный гаджет пригодился бы секретарям и администраторам, однако он так и не добрался до официального релиза.