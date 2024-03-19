Стоит ли покупать недорогой OnePlus Nord N30 SE

Эксперт YouTube-канала Quke.ru подробно протестировал новый OnePlus Nord N30 SE.

В комплекте с OnePlus Nord N30 SE уже нет зарядки вообще. Правда, чехол всё-таки в коробку со смартфоном положили, как и кабель. На экране у новинки сразу же есть защитная плёнка.

Сделан аппарат полностью из пластика и имеет приятный дизайн. Сканер отпечатков расположен у него в кнопке блокировки. Также у Nord N30 SE есть разъём для наушников.

Что касается характеристик экрана, то он имеет диагональ 6,72 дюйма, разрешение Full HD, матрицу LTPS, частоту обновления 90 Гц. Запас яркости у OnePlus Nord N30 SE примерно 550 нит, но это вполне хватает на ярком свету.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Работает смартфон на процессоре Dimensity 6020 (ОЗУ 4 ГБ). Встроенной памяти у него только 128 ГБ. Из-за небольшого количества оперативной памяти время от времени OnePlus Nord N30 SE загружает и открывает всё довольно неторопливо. В играх же показывает себя он неплохо: они запускаются как минимум на средних настройках графики.

Ёмкость аккумулятора у телефона составляет 5000 мА*ч. При этом максимальная мощность зарядки — 33 Вт (заряжаться до 100% Nord N30 SE будет примерно за 1 час 10−15 минут). Если вы активности переписываетесь, сидите в Интернете и т. п., то вы получите примерно 6 часов работы экрана. Это примерно один день. К концу дня у ведущего остался 21% заряда.

По части фронтальной камеры с разрешением 8 МП можно сказать, что она довольно контрастная, детализированная. Видео вы сможете записывать на фронталку лишь в Full HD максимум. Также вам доступны два модуля на задней панели: основной на 50 МП (без оптической стабилизации) и датчик глубины на 2 МП. Снимки на основную камеру получаются вполне сносные, средние. То есть не плохие, но и не прямо хорошие. Примеры фотографий — выше. Видео на основной модуль получается не очень: максимум в 1080p и с плохой стабилизацией.

Звук у OnePlus Nord N30 SE очень громкий. Звонок вы точно не пропустите. Стерео есть, но один динамик работает громче другого.

Вывод

Главный разочаровывающий момент в OnePlus Nord N30 SE — это всего 4 ГБ оперативной памяти. Причём других вариантов вообще нет. Если бы он стоил дешевле (примерно 15 тысяч рублей), то мог бы являться неплохим вариантом. Но за примерно 20 тысяч у него слишком много конкурентов.