В Институте ядерной физики СО Российской академии наук заявили, что приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией негативно повлияет на научные исследования обеих сторон. RT на русском

"Это замедлит развитие науки на планете Земля, да это так, не только ускорительной, там и физика частиц, и другие области разных экспериментов. Понимаете, так же как объективно замедляется мировая экономика в условиях такой конфронтации и санкций, так же замедляется и наука", - заявил директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев. ТАСС

Ранее в ЦЕРН заявили, что с ноября будет приостановлено сотрудничество со специалистами, связанными с какой-либо российской структурой, большинство из которых не проживает в Швейцарии. В связи с этим задачи на Большом адронном коллайдере передадут другим группам ученых. В ЦЕРН отметили, что организация больше не получает финансирования от России. News.ru