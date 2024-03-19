Лукашенко обсудит с Путиным совместные проекты по космическим полетам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным новые совместные проекты по космическим полетам. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко провел встречу по видео-конференц-связи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской, в ходе которой рассказал о своем намерении обратиться к РФ, чтобы в будущем организовать космический полет всех трех человек, которые готовились к нынешнему старту, — командира Олега Новицкого, Марины Василевской и Анастасии Ленковой.