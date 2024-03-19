WhatsApp продлит продолжительность видеостатусов до одной минуты

В мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы Android появится новая функция, которая позволит публиковать статусы продолжительностью одну минуту. Об этом пишет портал WABetaInfo.

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Специалисты рассказали, что WhatsApp продлит продолжительность видеостатусов с предыдущего лимита в 30 секунд до одной минуты.

«Для просмотра более продолжительных видеостатусов будет необходимо обновить приложение», — отмечают эксперты.

Функция обмена видео продолжительностью до одной минуты с помощью обновлений статуса доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последнее обновление бета-версии WhatsApp для Android из магазина Google Play. В ближайшие недели она будет доступна еще большему количеству пользователей.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp получат возможность упоминать контакты в обновлениях статуса. Отмечалось, что новая функция находится в стадии разработки.