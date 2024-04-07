Как разблокировать режим разработчика на Android: инструкция

Android-смартфоны и планшеты по умолчанию имеют скрытое меню настроек для разработчиков — они недоступны простым пользователям, если не знать, как их открыть. Портал digitaltrends.com рассказал, как разблокировать режим разработчика.

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Как разблокировать настройки разработчика на Android

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в меню «Об устройстве».

Найдите строчку «Номер сборки» и нажмите на нее семь раз. После первых нескольких нажатий на экране появится обратный отсчет.

После семи нажатий на экране появится уведомление о том, что режим разработчика включен.

Настройки «Для разработчиков» должны появиться в меню «Системные настройки».

Данный метод применим для любых устройств на базе Android, в том числе планшетов. Имейте в виду, что местоположение информации о номере сборки может немного различаться в зависимости от бренда смартфона и версии Android.

Как отключить настройки разработчика на Android

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в меню «Системные настройки» — «Для разработчиков».

Отключите настройки разработчика и перезагрузите смартфон.

После этих шагов вы не сможете получить доступ к настройкам разработчика. Их можно активировать заново, проделав те же самые шаги, что и в предыдущей инструкции.

Напоминаем, что режим разработчика изначально предназначен для тестирования приложений и отладки работы системы. Среди параметров можно найти опции сети и ввода, аппаратное ускорение графики, настройки медиа, мониторинга ресурсов и приложений. Их можно изменить на свое усмотрение, но будьте осторожны.