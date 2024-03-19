В Солнечной системе нашли 15 активных астероидов

Американское космическое агентство NASA запустило проект «Активные астероиды». Он помог обнаружить 15 таких объектов в Солнечной системе.

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Активные астероиды обладают оболочками из газа и пыли, похожими на хвосты комет. Но при этом они следуют по орбитам преимущественно в пределах Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

В проекте приняли участие около восьми тысяч добровольцев. Они просмотрели 430 тысяч изображений с камеры темной энергии (DECam), установленной на телескопе в Чили. В результате им удалось идентифицировать ранее неизвестную активность на 15 астероидах.

Активные астероиды редко встречаются в Солнечной системе. Первый объект такого рода был открыт в 1949 году. С тех пор астрономы выявили менее 60 активных астероидов – очень маленький процент от общего количества в 1,3 млн.

Изучение активных астероидов позволит ученым лучше понять формирование и эволюцию Солнечной системы, включая происхождение воды на Земле, сообщает Astronomical Journal.

Ранее ученые подсчитали количество опасных астероидов рядом с Землей. Их оказалось около 50.