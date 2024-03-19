Nvidia представила один из самых мощных процессоров в мире

Американская технологическая компания Nvidia Corp. показала новый процессор, который носит название Blackwell B200. Об этом сообщает Financial Times.

Новая разработка предназначена для работы технологий искусственного интеллекта. Она отличается от других крайне высокой производительностью. Отмечается, что в прошлогоднем процессоре насчитывалось 80 миллиардов транзисторов, а в Blackwell их насчитывается 208 миллиардов.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан подчеркнул, что новый процессор способен обеспечивать вдвое большую мощность при тренировке моделей ИИ в сравнении с чипами текущего поколения.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что поддерживаемая государством инвестиционная компания из Абу-Даби MGX находится на ранней стадии переговоров об инвестициях в амбициозный проект OpenAI (создатель ChatGPT) по производству чипов.

По данным газеты, OpenAI обсуждает с MGX разработку и выпуск ускорителей вычислений, работающих в системах искусственного интеллекта. Эти чипы смогут стать основой моделей OpenAI и ее ИИ-алгоритмов.