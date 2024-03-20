Жителей штата Оклахома напугали странные существа в водохранилище

У пользователей соцсетей штата Оклахома вызвали испуг фотографии странных существ, поселившихся в водохранилище Макги-Крик. Судя по снимкам, они имеют вид скрепленных вместе желеобразных шаров. Некоторые местные жители написали в интернете, что эти животные, "должно быть, появились из космоса", пишет Daily Mail.

© Департамент охраны дикой природы Оклахомы

Однако чиновники заверили общественность, что это мшанки - животные, существующие на Земле уже сотни миллионов лет. Они появились задолго до первых динозавров. Представители власти заявили, что этим летом мшанок станет очень много из-за изменения климата.

"На самом деле они являются показателем хорошего качества окружающей среды и чистой воды!" - говорится в сообщении департамента охраны дикой природы Охлахомы.

Эти существа отфильтровывают из воды мельчайшие частицы и употребляют их в пищу, в конечном итоге очищая водохранилище.

© Департамент охраны дикой природы Оклахомы

Между тем мшанки уже получили в соцсетях прозвище "кубышки инопланетян". Один из пользователей написал: "Мой старший сын думал, что это похитители тел, которые только и ждут, чтобы вылупиться и забрать наши тела".

Мшанки состоят из зооидов - отдельных особей колониальных организмов длиной в доли миллиметра каждая. Скопления зооидов живут вместе в слизистой массе. У них нет дыхательной или кровеносной систем, но есть центральный нервный рецептор, который позволяет существу реагировать на раздражители. Крошечные беспозвоночные обладают как мужскими, так и женскими репродуктивными органами, что позволяет им самоклонироваться. Животные питаются фитопланктоном и бактериями, скрывающимися в воде.

Мшанки появились на Земле 470 миллионов лет назад. Это позволяет предположить, что они, возможно, произошли от древнего морского червя.