Милитаризацию космоса связали с развитием компании SpaceX

В случае успешного создания американской компанией SpaceX шпионской спутниковой сети появятся новые угрозы глобальной безопасности, а космическое пространство может стать новым «полем битвы». Об этом заявили изданию Global Times эксперты.

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Ранее агентство Reuters сообщило о том, что компания-производитель космических аппаратов SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой США. Ожидается, что сеть аппаратов существенно расширит возможности ВС США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли.

По мнению экспертов, такая сеть позволит осуществлять мониторинг определенной территории без каких-либо слепых зон не только по охвату, но и по продолжительности. А значит, Вашингтон создаст шпионскую сеть над головой у жителей всех стран мира.

По мнению военного эксперта из Пекина Вэя Дунсюйя, «такой шаг очень опасен», так как может не только привести к милитаризации космоса, но и сделать SpaceX мишенью для возмездия.

Кроме того, эта система будет следить не только за военными, но и за гражданскими объектами, что будет иметь серьезные негативные последствия для информационной безопасности и защиты частной жизни, уверены аналитики.

«Обширная разведывательная разведка США в странах или регионах, представляющих интерес, также неизбежно сделает некоторые острые вопросы еще более чувствительными и затруднит урегулирование и без того сложных международных отношений», - заметил главный редактор журнала Aerospace Knowledge Ван Янан.

Эксперты считают, что для защиты от шпионажа с помощью спутников страны начнут принимать контрмеры и «из-за подстрекательств США, возможно, придется признать тот факт, что космос стал новым полем битвы».