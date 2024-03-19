Объявлены российские цены на новые смартфоны Samsung из серии Galaxy A

В России стартовали продажи новых смартфонов Samsung из бюджетной серии Galaxy A. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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Модель Samsung Galaxy A35 представлена в России в «Черном», «Голубом», «Лавандовом» и «Желтом» цветах. Цена версии на 8+128 ГБ составляет 38 тыс. руб. Версия же на 8+256 ГБ обойдется уже в 42 тыс. руб.

Смартфон Samsung Galaxy A55 получил такие же цвета. Однако цены на эту новинку отличаются: за версию на 8+128 ГБ в МТС просят 44 тыс. руб., а версия на 8+256 ГБ стоит 48 тыс. руб.

Galaxy A35 и Galaxy A55 имеют одинаковые 6,6-дюймовые OLED-экраны с разрешением 1080 на 2340 пикселей, частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Кроме того оба устройства имеют одинаковые аккумуляторы на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 25 Вт, а их корпуса защищены от влаги и пыли по стандарту IP67. Отличаются новинки процессорами (Exynos 1380 у Galaxy A35 и Exynos 1480 у Galaxy A55), а также характеристиками камер (50+8+5 МП у A35 и 50+12+5 МП у А55).