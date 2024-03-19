Эксперт назвал приложение, которое «съедает» много памяти на смартфоне

Telegram является приложением, которое хранит больше всего кэша на смартфоне. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал обозреватель издания по технологиям Иван Черноусов.

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Кэш в смартфоне представляет собой временные файлы, которое приложение хранит на устройстве в фоновом режиме. Telegram же оказался наиболее «прожорливым» по памяти приложением. Мессенджер хранит на телефоне гигантский объем информации — все аудиосообщения пользователя, картинки, файлы, которые присылали другие пользовали, и прочее.

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«У меня был опыт, когда моя знакомая пожаловалась, что у нее в смартфоне на 64 Гб практически полностью забита память. Стали смотреть — Telegram занимает более 30 Гб», — рассказал Черноусов.

Почистить кэш можно прямо из мессенджера. Для этого надо зайти в меню настроек «Данные и память», там найти пункт «Использование памяти» и выбрать вариант «Очистить кэш». Кроме того, можно установить автоматическое удаление кэшированных медиа, а также указать минимальный объем кэша — эксперт советует ставить значение не менее 5 Гб.