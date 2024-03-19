Экс-советник президента РФ оценил вероятность отключения iPhone для россиян

Отключить iPhone для российских пользователей возможно, это довольно простая процедура, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ Герман Клименко. К такому шагу лучше подготовиться и заранее перейти на смартфоны на базе Android, посоветовал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Технически это несложно, существует много разных вариантов. Они могут просто отключить обновления на территории РФ», – отметил Клименко.

Что касается Android, то в этом случае также могут возникнуть проблемы, однако отключить их будет уже не так просто, считает специалист. На такой шаг США вряд ли пойдут.

«[C Android] история чуть сложнее, потому что сама по себе операционная система отдельно от Google. Там потребуется им поломать голову над этим», – пояснил он, добавив, что на такой шаг в США вряд ли пойдут.

О возможном отключении iPhone для российских пользователей заявлял зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Депутат назвал причину, по которой Apple и Google «отключат» смартфоны

Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя возможный запрет россиянам на использование iPhone, такой сценарий развития исключил.