Youtube начнет помечать контент, созданный ИИ

YouTube объявил о введении функции для создателей контента, которая позволит им самостоятельно помечать видео с использованием искусственного интеллекта. Опция появится в процессе загрузки видео, и создатели будут обязаны указывать, содержит ли видео «измененный или синтетический» контент, который кажется реалистичным.

Это включает в себя такие вещи, как заставить реального человека сказать или сделать что-то, чего он на самом деле не делал, изменение кадров реальных событий и мест или показ «реалистичной сцены», которая на самом деле не произошла.

© Google

© Google

С другой стороны, для таких вещей, как красивые фильтры, спецэффекты, например размытие фона, и «очевидно нереалистичный контент», как анимация, объявления не требуются.

В ноябре YouTube определил свою политику по контенту, созданному с использованием искусственного интеллекта, в сущности, создав два уровня правил: строгие правила, защищающие музыкальные лейблы и артистов, и более свободные руководства для всех остальных. Как часть этих правил, YouTube заявил, что создатели будут обязаны сообщать о материале, созданном с использованием искусственного интеллекта, но до сих пор не определил, как именно они это будут делать, пока не сегодня.