Android 15 позволит найти даже выключенный смартфон

Представьте: вы потеряли телефон, а он еще и выключен. Паника? Не с Android 15!

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Google представила новое API Powered Off Finding, которое позволит вам найти ваш смартфон, даже если он полностью разряжен.

Как это работает? Секрет в Bluetooth-маяках, которые будут храниться в памяти Bluetooth-контроллера вашего телефона. Эти маяки будут постоянно пинговать смартфон , даже когда он выключен, позволяя вам найти его с помощью приложения «Найти мой телефон».

Но есть нюанс: для работы этой функции требуется специальное аппаратное обеспечение. Поэтому не все телефоны смогут ей воспользоваться.

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Первыми смартфонами, которые получат эту функцию, станут Pixel 8 и Pixel 9 (после обновления до Android 15). К сожалению, Pixel Fold, Pixel 7 и Pixel 6 не смогут найтись таким образом, но есть шанс, что эта функция будет доступна для них в будущем.

Важно отметить, что для работы функции вам нужно будет обновить свой телефон до Android 15 и установить последнюю версию приложения «Найти мой телефон».