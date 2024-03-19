Немецкие ученые начали тестировать роботов для космических миссий

Ученые из Вюрцбургского университета (Германия) начали проводить тестирование роботизированной техники и скафандров на территории Армении, пишет ТАСС со ссылкой на Bild. Согласно статье, топография этой страны наиболее схожа с марсианским рельефом, поэтому выбор именно этого места для испытаний оправдан. Эксперименты проводятся в селе Армаш, где ученые будут до начала апреля.

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Основная цель эксперимента заключается в тестировании специализированных роботов, способных сканировать местность и создавать трехмерные карты. Также ученые тестируют скафандры, предназначенные для работы в условиях с низкой температурой, до минус 133 градусов, отметили в статье.

Эти исследования имеют важное значение для подготовки к будущим космическим миссиям, где такие технологии могут оказаться необходимыми.