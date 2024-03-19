Школьница нашла редкого розового кузнечика в США

Девятилетняя девочка из американского штата Арканзас поймала необычного кузнечика розового цвета. Она забрала его домой и назвала Милли.

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Мэдлин Ландекер из города Бентон изучает насекомых. Когда она увидела розового кузнечика недалеко от сарая, сразу поняла, что перед ней – редкий экземпляр. Девочка обнаружила, что у него не хватает одной лапы. Школьница поселила насекомое в пластиковом контейнере и дала ему имя. Она отнесла Милли в школу, чтобы показать другим ученикам и учителям.

Энтомолог из Университета штата Пенсильвания Майкл Скварла подтвердил, что розовые кузнечики очень редко встречаются. Причина, почему они такого цвета, не ясна, но многие ученые склонны считать, что это рецессивная черта, похожая на альбинизм, пишет NBC News.

Ранее у берегов Австралии был обнаружен дельфин-афалина с необычным окрасом. По мнению ученых, это чрезвычайно редкая разновидность дельфина, вызванная генетической мутацией. В 2022 году в США собака породы французский бульдог родила щенка очень редкого зеленого цвета.