Российский «Зоркий-2М» передал первые снимки

Недавно запущенный российский микроспутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Зоркий-2М» передал первые снимки. Об этом со ссылкой на представителя компании Sitronics Group сообщает ТАСС.

Снимки переданы в рамках летных испытаний.

«Мы видим большой потенциал в расширении нашей группировки — до конца года планируем запуск еще пяти спутников ДЗЗ», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Ранее руководитель рассказал, что со всеми недавно выведенными на околоземную орбиту 17 космическими аппаратами компании Sitronics Group установлена связь.

Ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М» №2-4 и 18 российскими и иностранными спутниками, включая аппараты Sitronics Group, стартовала 29 февраля в 08:43 по московскому времени с площадки 1С космодрома Восточный.