Умер командовавший стыковкой «Аполлона» с «Союзом-19» астронавт

На 94-м году скончался американский астронавт Томас Стаффорд, который в 1975 году командовал стыковкой космического корабля «Аполлон» с советским «Союзом-19». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство NASA.

© Wikipedia

Там отметили, что Стаффорд умер 18 марта.

«Генерал отправился на вечные небеса, которые он так мужественно исследовал в качестве астронавта миссий "Джемини" и "Аполлон" и миротворца во время совместного полета "Союз-Аполлон"», — сообщил администратор NASA Билл Нельсон.

Напомним, что сначала Стаффорд командовал «Аполлон-10» во время «генеральной репетиции» экспедиции на Луну в мае 1969 года, а затем в июле 1975 года и стыковкой с «Союз-19». В 2018 году астронавта наградили российским Орденом Дружбы.