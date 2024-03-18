Названа причина, по которой Apple и Google «отключат» смартфоны

Компания Apple в определенной гипотетической ситуации может отключить все айфоны на территории России, рассказал в интервью YouTube-каналу «Телега Реалити» зампред думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.

Парламентарий пояснил, что военный конфликт на Украине может перейти на совершенно иную стадию, при которой «ставки будут повышены до предела».

«Я говорю про то, что некоторые эксперты называют третьей мировой войной», — уточнил Горелкин.

В этом случае, заметил депутат, не исключается, что «Apple отключит все айфоны в РФ, а Google отключит непрошитые телефоны на Android».

По его мнению, в случае эскалации конфликта возможна также изоляция Рунета от глобальной сети. Вместе с тем, добавил он, шансы, что руководство страны пойдет на этот шаг, очень невысокие.

Ранее эксперты сообщили, что теоретически не исключается «отключение» любых устройств. Реализация на практике этой меры практически невозможна, в силу ряда факторов. В частности, Apple и Google столкнутся с большим количеством исков со стороны пользователей и партнеров.