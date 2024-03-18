В России произошел массовый сбой связи

У абонентов проводного интернета «Мегафон» наблюдаются перебои с доступом к интернет
В российской компании «Мегафон» сообщили, что ряд абонентов оператора столкнулись с трудностями при попытке подключиться к интернету. Об этом сообщает РИА «Новости».
В компании уточнили, что с такими трудностями столкнулась небольшая часть абонентов. Там также добавили, что специалисты «Мегафона» уже устраняют неполадки.
«У ряда абонентов проводного интернета могут наблюдаться временные трудности с доступом к сети. В настоящее время наши специалисты занимаются устранением технической неполадки», — рассказали в компании.
Ранее в «Мегафоне» рассказали о росте скорости интернета в подмосковных селах.
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