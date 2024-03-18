В России произошел массовый сбой связи

В российской компании «Мегафон» сообщили, что ряд абонентов оператора столкнулись с трудностями при попытке подключиться к интернету. Об этом сообщает РИА «Новости».

В компании уточнили, что с такими трудностями столкнулась небольшая часть абонентов. Там также добавили, что специалисты «Мегафона» уже устраняют неполадки.

«У ряда абонентов проводного интернета могут наблюдаться временные трудности с доступом к сети. В настоящее время наши специалисты занимаются устранением технической неполадки», — рассказали в компании.

Ранее в «Мегафоне» рассказали о росте скорости интернета в подмосковных селах.