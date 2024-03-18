Стали известны новые случаи каннибализма у позвоночных

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Евразийские удоды выращивают дополнительных птенцов, чтобы их могли съесть братья и сестры.

Достаточно давно ученые заметили, что некоторые виды птиц откладывают больше яиц, чем в итоге вылупляется птенцов. Но оставалось загадкой, зачем они это делают. По одной из версий считается, что дополнительные яйца — запасные, чтобы в случае неудачи с первыми птенцами родители все равно могли продолжить род.

Но эксперимент, проведенный исследователями из Испании, опроверг эту гипотезу как минимум для одного вида — удода (Upupa epops). Оказалось, что эти птицы специально выводят птенцов в два этапа, чтобы использовать младших как пищу для старших. Материалы опубликованы в журнале The American Naturalist.

Авторы исследования отталкивались от недавних сообщений коллег, которые заметили случаи каннибализма в гнездах удодов.

Для эксперимента был увеличен рацион некоторых самок, чтобы создать изобилие еды в период яйцекладки и высиживания яиц до вылупления.

«Мы обнаружили, что самки, получавшие дополнительное питание, откладывали в среднем на одно яйцо больше, чем самки из контрольной группы. И выяснилось, что добавление яйца, близкого к вылуплению, в конце периода вылупления [остальных яиц кладки] увеличивало интенсивность каннибализма между братьями и сестрами и делало более успешным окрыление птенцов в гнездах удода», — пишут ученые.

Можно было бы предположить, что случаи каннибализма — это случайность. Но ни один из младших, «дополнительных», птенцов не дожил до возраста оперения.

«Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что удоды приспосабливаются и увеличивают шансы на выживание, используя временно возросшие ресурсы для выведения дополнительных птенцов, которые будут съедены», — уверены авторы статьи.

При этом они подчеркивают, что это первый случай, когда удалось доказать такой вид каннибализма у позвоночных, которые обеспечивают уход и опеку своему потомству. Хотя ранее каннибализм был известен у некоторых других видов, например, в утробе у самок песчаных акул более крупные эмбрионы поедают более мелких собратьев и не оплодотворенные яйца.