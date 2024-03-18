Экологи предупредили о возможной катастрофе в Красном море

Экологи предупредили, что в Красном море после крушения британского сухогруза Rubymar, перевозившего удобрения, возможна крупномасштабная катастрофа. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты напомнили, что в феврале 2024 года боевики йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) провели против корабля ракетную атаку. Через несколько дней судно затонуло.

По их данным, вместе с ним на дно моря опустилась 41 тыс. тонн удобрений на основе солей аммония.

Специалисты ИМО ДВФУ Наталья Фадеева, Лидия Ковековдова и Юлия Галышева заметили, что после растворения груза возможны как положительные, так и негативные эффекты.

В частности, азотистые вещества, попавшие в воду с затонувшим кораблем, создадут условия для размножения водорослей, за счет которых питаются колониальные кораллы.

Вместе с тем, предупредили ученые, сильная концентрация веществ в воде может привести к гибели морских животных: моллюсков, морских ежей и звезд, актиний, губок. Они добавили, что рыбы также могут пострадать.

Марекультурное хозяйство региона (различные фермы) может понести существенные убытки в связи с тем, что добыча морепродуктов будет невозможна на протяжении значительного периода времени, констатировали исследователи.

По их словам, «химическую бомбу» со дна моря следует убрать в обязательном порядке. В том же случае, если это не удастся, необходимо тщательно следить за ситуацией в районе затопления судна.