Три самых вероятных сценария конца света: что говорит наука

Шарлатаны, предсказатели и древние пророчества уже не раз предостерегали, что Землю ждет ужасная катастрофа, но для таких прогнозов не нужно обращаться к мистикам. На данный момент ученые и так знают самые вероятные сценарии «конца света» — портал Big Think рассказал о них.

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Вымирание человечества

Несмотря на мечты о бессмертии, вымирание человечества неизбежно. Популяция людей на Земле превышает восемь миллиардов, но современный человек приобрел свой нынешний вид сравнительно недавно — всего-то несколько сотен тысяч лет назад. И по мере того, как планета меняется, разным биологическим видам придется приспосабливаться к новым условиям.

Потомки людей, которые появятся спустя миллионы лет в будущем, могут быть разумными существами, но, скорее всего, они будут совершенно непохожи на современного человека. И это при условии, что мы сами не сотрем себя с лица Земли, истощив природные ресурсы или уничтожив друг друга оружием массового поражения.

Закипание океанов Земли

Тот факт, что планета размеров и массы Земли находится на достаточном расстоянии от огромной звезды — счастливое совпадение космических масштабов. Если бы планета была слишком маленькой и легкой, то мы могли бы лишиться атмосферы. Если бы она находилась ближе к Солнцу, то температура могла бы оказаться слишком высокой для существования жидкой воды. Иными словами, жизнь на Земле появилась благодаря удачному стечению правильных обстоятельств.

К сожалению, эти обстоятельства рано или поздно изменятся, потому что Солнце постепенно расширяется из-за накопления гелия в ядре звезды. Со временем оно начнет вырабатывать все больше энергии и светить все ярче. Через один-два миллиарда лет ядерный синтез внутри Солнца станет достаточно мощным, чтобы солнечный свет заставлял океаны Земли вскипеть.

В результате закипания мирового океана атмосфера Земли перенасытится водяным паром. Парниковый эффект усилится, из-за чего температура на поверхности планеты катастрофически вырастет: Земля будет больше похожа на Венеру. Лишь некоторые примитивные организмы смогут выжить высоко в облаках, но и они вымрут, когда атмосферные частицы окажутся выброшены в космос.

Превращение Земли в необитаемую глыбу камня

Меркурий — наглядный пример того, что происходит с планетами, если они принимают на себя достаточный объем тепла и энергии от звезды. Примерно через пять или семь миллиардов лет то же самое произойдет и с Землей. Солнце продолжит расширяться, пока его яркость не возрастет в два с половиной раза, а радиус — на 50%. По мере расширения оно также будет остывать, но из-за этого яркость звезды значительно увеличится.

Рано или поздно выработка энергии Солнцем в 20-50 раз превысит сегодняшнюю, и этот факт ставит атмосферу Земли под угрозу фотоиспарения. А когда атмосфера исчезнет, поверхность планеты останется без защиты от радиации — солнечной и космической. За несколько сотен миллионов лет Земля в прямом смысле слова запечется под лучами Солнца.