Россияне увидят пролетающую над Землей раз в 70 лет комету

В марте — начале апреля в Северном полушарии станет видна подлетающая к Солнцу периодическая комета 12P Понса-Брукса, которая пролетает над Землей раз в 70 лет, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов. По его словам, сейчас комета разгорается и в апреле достигнет третьей звездной величины. Железнов отметил, что 12P Понса-Брукса можно будет увидеть на всей территории России, но, чтобы ее разглядеть, понадобится бинокль.

Это комета из семейства Галлея с орбитальным периодом в 71 год. Комета достигнет пятой звездной величины, но это интегральная яркость, то есть яркость размазана. Чтобы разглядеть ее невооруженным глазом, нужно купить бинокль. Сейчас она разгорается, и в апреле достигнет третьей звездной величины. Она приближается к Солнцу, — сказал Железнов.

Астроном добавил, что сейчас комета видна в созвездии Рыб, в конце марта – в начале апреля она перейдет в созвездие Овна. На долготе Санкт-Петербурга в это время ее можно будет увидеть в вечерние часы после заката Солнца, но до полуночи.

Чем южнее, тем лучше будет видно. Но на всей территории России она должна быть видна, — пояснил Железнов.

В середине декабря жители России могли увидеть звездопад-гигант Геминиды. В госкорпорации «Роскосмос» пояснили, что этот метеорный поток образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. При этом планета Земля на своей орбите как бы догоняет поток, поэтому скорость звездопада не очень высока — примерно 35 км/с.