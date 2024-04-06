Самые интересные факты об осьминогах

Осьминоги — одни из самых завораживающих обитателей моря. Они олицетворяют все странное и таинственное, что мы знаем об океане; их причудливые тела вдохновили мифологических монстров, а интеллект поражает ученых и по сей день. Журнал Smithsonian поделился самыми интересными фактами об осьминогах.

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Осьминоги — древние животные

Самые древние ископаемые останки дальнего предка осьминога принадлежат животному, чей возраст составляет 330 млн лет. Иными словами, оно жило в океане задолго до динозавров. А возраст окаменелостей, ранее считавшихся самыми старыми, составляет 296 млн лет. При подробном рассмотрении ученые обнаружили, что древний осьминог имел восемь щупалец, два глаза и, возможно, чернильную железу. Древние осьминоги приобрели свою нынешнюю форму еще до того, как жизнь на суше продвинулась дальше рептилий.

Осьминоги имеют три сердца

Два сердца занимаются исключительно прокачкой крови через жабры животного, где она высвобождает углекислый газ и насыщается кислородом. Третье сердце перекачивает насыщенную кислородом кровь в мускулы и другие органы, придавая им энергию. Однако последнее сердце перестает биться в моменты, когда осьминог передвигается вплавь; возможно, из-за этого они и предпочитают ползать по морскому дну.

Осьминоги совсем не такие глупые, как думал Аристотель

В своем труде «История животных» греческий философ Аристотель утверждал, что осьминоги — глупые животные; они подплывают к человеку, стоит ему только опустить руку в воду, да и в целом не могут похвастать ничем выдающимся. Но в реальности осьминоги обладают довольно большим мозгом для своих размеров и умеют решать комплексные проблемы. Например, открывать зашитые раковины моллюсков и ориентироваться в лабиринтах. Цефалоподы также умеют играть.

Щупальца осьминогов живут своей жизнью

Две трети нейронов осьминога находятся не в голове животного, а в его щупальцах. В результате они могут сами сообразить, как открыть раковину моллюсков, пока остальное тело занято другими делами. Щупальца осьминогов способны реагировать на раздражители, даже если отсечь их от мертвого тела.

Чернила осьминога не только помогают спрятаться

Чернила также наносят физический ущерб хищникам. Они содержат вещество под названием тирозиназа: в человеческом теле оно помогает контролировать производство естественного пигмента меланина. При попадании в глаза морского хищника оно вызывает раздражение, а также запутывает чувства обоняния и вкуса.

Цвет крови осьминогов — голубой

Чтобы выживать глубоко под водой, кровь осьминогов содержит медьсодержащий протеин гемоцианин — не гемоглобин, встречающийся в человеческой крови. Если наша кровь приобретает красный оттенок при насыщении кислородом, то медь окрашивает кровь осьминогов в голубой цвет. Гемоцианин более эффективно транспортирует кислород в суровом окружении: на дне океана температура воды и содержание кислорода достаточно низкие. К несчастью, кровь осьминогов также делает их очень чувствительными к изменениям в кислотности воды. Если pH воды упадет слишком низко, животные просто не смогут циркулировать достаточно кислорода, чтобы выжить.

После спаривания осьминоги умирают

Если точнее, они умирают вскоре после зачатия потомства. Самцы внедряют свои сперматофоры в самку при помощи специальных щупалец, которые отделяются от туловища — после того особь погибает. А самки настолько бдительно защищают кладку яиц, что перестают охотиться и питаться. К моменту, когда маленькие осьминоги появляются на свет, их мама либо умирает, либо уже мертва.