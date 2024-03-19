Человеку впервые успешно пересадили печень свиньи

Миллионы людей с тяжелыми заболеваниями нуждаются в пересадке органов по всему миру, при этом число доноров гораздо меньше, чем эта потребность. Одним из выходов ученые считают ксенотрансплантацию, то есть пересадку органов животных.

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За последние три года в мире были проведены несколько таких операций. Пациентам, которые уже находились на грани смерти, удалось трансплантировать почки от свиней с отредактированными генами. Дважды людям пересаживали свиное сердце, и это помогло продлить им жизнь на несколько недель.

И вот сейчас китайские медики впервые успешно пересадили человеку печень свиньи, которой предварительно скорректировали геном, чтобы орган не отторгался. Об эксперименте сообщает китайское издание Global Time.

Со ссылкой на руководителя исследовательской группы Доу Кэфэна из Медицинского университета Военно-воздушных сил КНР поясняется, что пересадка этого органа даже сложнее, чем сердца, потому что анатомия и физиологические функции печени более сложные. Команда Кэфэна работает в области ксенотрансплантации 11 лет, ученые уже неоднократно проводили пересадку различных органов от свиней обезьянам. И операция для человека стала продолжением этой работы.

Для операции взяли печень свиньи, геном которой был особым образом скорректирован: три свиных антигена, вызывающих отторжение, удалили, заменив их тремя человеческими белками.

Первую пересадку делали не реальному пациенту, которому нужна трансплантация, а человеку с тяжелой травмой головы, у которого уже была констатирована смерть мозга. Его семья одобрила проведение экспериментальной операции, чтобы помочь развитию медицинской науки.

Операция прошла успешно: пересаженная печень начала выделять желчь сразу после того, как в теле пациента восстановили кровоток, и никакого сверхострого отторжения не наблюдалось. На момент публикации сообщения университетом орган работал непрерывно более 4 суток.

При этом Кэфэн отмечает, что свиная печень пока не может полностью заменить человеческую по своему функционалу. А реципиент был фактически на грани смерти и вернуться к жизни не мог. Но несмотря на эти обстоятельства, удалось собрать данные, которые обеспечат теоретическую основу для применения ксенотрансплантации в медицине в будущем.