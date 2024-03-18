В Германии нашли древнейшую морскую рептилию с длинной шеей

Окаменелости старейшей в мире длинношеей морской рептилии обнаружили в Германии. Останки возрастом 247 миллионов лет нашли в земле Саксония-Анхальт. Их отнесли к виду Trachelosaurus fischeri.

© SMNS, L. Reinöhl/Stuttgart State Museum of Natural History

Исследование показало, что рептилия обладала уникальной анатомией. Ученые отметили необычное большое количество позвонков. Дальнейший анализ показал, что Trachelosaurus fischeri тесно связан с диноцефалозаврами – длинношеими хищными рептилиями, которые обитали в триасовых морях на территории современного Китая.

«Trachelosaurus fischeri – первое ископаемое из этой группы рептилий, найденное за пределами Китая. Это также старейшая морская рептилия с длинной шеей, известная на сегодняшний день», – отметил эксперт из Государственного музея естественной истории Штутгарта Штефан Шпикман.

Ученые рассказали, что после Великого пермского вымирания 252 миллиона лет начался расцвет рептилий. И на суше, и на море начали быстро появляться новые виды. Тогда же возникли первые морские рептилии с длинной шеей. Открытие новых видов, особенно ранних, позволяет лучше понять, какой эволюционный путь они прошли, сообщает Swiss Journal of Palaeontology.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли останки морского «дракона». Он жил 250 миллионов лет назад.