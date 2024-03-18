Microsoft нашла новый способ привлечь пользователей к Windows 11

Корпорация Microsoft предложила владельцам ПК на базе Windows 11 бесплатно воспользоваться мощной моделью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание CNET.

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По словам журналистов медиа, таким образом в компании нашли новый способ привлечь потребителей к актуальной ОС. В Windows 11 модель GPT-4 Turbo будет доступна пользователям бесплатно. На основе этой модели от OpenAI также базируется платный инструмент Copilot Pro.

«Для бесплатных пользователей Copilot GPT-4 Turbo теперь обеспечит новый опыт», — заявил генеральный директор Microsoft по рекламе и веб-сервисам Михаил Парахин.

Платные пользователи Copilot Pro также смогут переключаться между моделями в творческом режиме.

Модель GPT-4 Turbo была обучена на данных, актуальных до апреля 2023 года. Она также может преобразовывать текст в речь, а контекстное окно модели может принимать до 128 тысяч токенов — максимальное количество, поддерживаемое в данной версии GPT.

«Чем больше токенов может принять модель, тем больше текста пользователь может ввести», — объяснили журналисты.

Ранее компания Microsoft объявила о скором прекращении поддержки версии Windows 10 21H2. Техническая поддержка ОС будет прекращена 11 июня 2024 года.