Как древние цивилизации реагировали на солнечное затмение?

8 апреля 2024 миллионы людей будут наблюдать за полным солнечным затмением. Сегодня мы прекрасно понимаем, почему происходит этот феномен, но так было не всегда: в прошлом зрелище Солнца, пропадающего с неба посреди бела дня, было шокирующим. Журнал Smithsonian рассказал, как древние люди реагировали на затмение.

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Для наших предков затмение наверняка было дурным предзнаменованием. Солнце и Луна раньше играли важную роль в различных верованиях, и во время затмения простые люди своими глазами могли наблюдать, как светило «умирает».

Феномен породил множество мифов и легенд по всему миру. В древнем Китае солнечное затмение сигнализировало, что Солнце пожирал дракон; народ бил в барабаны и создавал громкий шум, чтобы отпугнуть чудовище и вернуть дневной свет. В Южной Америке инки считали солнечные затмения знаком недовольства бога Солнца: лидеры пытались выяснить, что разгневало божество, и задобрить его жертвоприношениями.

Тем не менее, ученые не могут сказать, какие именно солнечные затмения наблюдались до изобретения письменности. В северо-западной части Европы сохранились наскальные рисунки, на которых изображены спиральные паттерны — иногда их интерпретируют как Солнце, или же затмение. Аналогичные находки были совершены и на юго-востоке США: многие петроглифы изображают символы, похожие на Солнце.

Пожалуй, самые любопытные наскальные рисунки были найдены в каньоне Чако в Нью-Мехико. По мнению ученых, на них запечатлен момент солнечного затмения, которое можно было увидеть в 1097 году до нашей эры. Историки также отмечают, что в регионе были видимы еще два затмения, произошедшие в 1257 и 1259 годах. Примечательно, что они совпали с массовым исходом людей с этой территории: вполне возможно, что они восприняли два солнечных затмения за два года как плохое знамение.

Прежде чем человечество поняло механизмы, стоящие за затмением, население планеты вне зависимости от культуры реагировало на феномен шоком. Например, в VII веке до н.э. древнегреческий поэт Архилох сокрушался, что бог Зевс «превратил день в черную ночь». Более современное понимание затмения пришло лишь несколько столетий спустя: частично это заслуга греческого философа Анаксагора, догадавшегося, что в затмении как-то замешаны тени. Хотя он мог быть не первым, кто пришел к подобному выводу.

Конечно, затмения повлияли на историю человечества и в современности. В 1919 году наблюдение за солнечным затмением позволило ученым проверить теорию гравитации Альберта Эйшнтейна. Результаты поддержали его догадки, благодаря чему легендарный физик прославился на весь мир.